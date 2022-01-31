София, , 12:32 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о запуске с 1 февраля программы финансовой помощи местным пенсионерам, прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом 31 января сообщает софийская газета Сега».

Вакцинация huntlh

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Согласно официальной информации, каждый гражданин Болгарии в возрасте от 57-ми лет, поставивший прививку одной из признанных болгарским минздравом вакцины, сможет рассчитывать на одноразовую прибавку к пенсии на сумму в 75 левов ($42,8). Кроме того, ряду категорий «привитых» граждан преклонного возраста будут увеличены размеры льгот на погашение задолженности по услугам ЖКХ.

Как утверждают в правительстве Болгарии, нововведение не только в некоторой степени повысит уровень благосостояния пенсионеров, но и стимулирует других граждан к прохождению вакцинации. Предполагается, что в ближайшее время официальная София рассмотрит вопрос о дополнительных льготах для всех жителей Болгарии, получивших соответствующие прививки.