Нур-Султан, , 12:35 — REGNUM Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине пройдёт при участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали написал 31 января в Facebook.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Токаев прибудет 4 февраля в Китай с двухдневным визитом по приглашению лидера страны Си Цзиньпина. Цель поездки — участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

«Кроме того, программа визита включает переговоры президента Казахстана с лидером Китая», — добавил Уали.

Визит в Китай станет первой зарубежной поездкой казахстанского лидера в 2022 году. Олимпиада в Пекине, как сообщало ИА REGNUM, пройдёт с 4 по 20 февраля.

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