Ижевск, 31 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 65-летнего мужчины в Ижевске. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Грузовик

По предварительным данным, 23 января мужчина менял колесо на грузовике, принадлежащем знакомому. Он установил под кабиной автомобиля гидравлический домкрат на два деревянных бруска. Пока мужчина находился под кабиной, домкрат сместился, и кабина опустилась на мужчину. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия.

В рамках проверки был проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM в Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на одном из месторождений Уватского района. Во время снятия 43-летним машинистом паровой передвижной установки колеса автомашины КАМаЗ из-за разрушения металлического колёсного диска, шина с повреждённой камерой слетела с места крепления и смертельно травмировала рабочего.

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