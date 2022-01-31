Россия не почувствует санкции Лондона: энергорынок очень дробный
Москва, 31 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Лондон вроде бы неожиданно вышел на передовую в санкциях против России, но на самом деле всё просто, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Иван Шилов ИА REGNUM
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«Энергорынок Великобритании очень дробный, а не централизованный, как в Европе. И газ поставляется СПГ, и энергосистема разделена на районы.
Поэтому Лондон может ввести санкции против России, только они будут виртуальными.
Россия их не почувствует, как впрочем и потребители Великобритании», — высказал своё мнение политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, активы российских энергетических компаний могут оказаться под санкциями, новый пакет которых представит 31 января правительство Великобритании, писала газета The Times.