Москва, 31 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Лондон вроде бы неожиданно вышел на передовую в санкциях против России, но на самом деле всё просто, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

«Энергорынок Великобритании очень дробный, а не централизованный, как в Европе. И газ поставляется СПГ, и энергосистема разделена на районы.

Поэтому Лондон может ввести санкции против России, только они будут виртуальными.

Россия их не почувствует, как впрочем и потребители Великобритании», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, активы российских энергетических компаний могут оказаться под санкциями, новый пакет которых представит 31 января правительство Великобритании, писала газета The Times.