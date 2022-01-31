Кострома, 31 января, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Около половины костромичей, имеющих диагноз COVID-19, не получили бесплатных лекарств. Об этом со ссылкой на промежуточные результаты опроса о доступности медицинской помощи сообщает Общероссийский народный фронт.

Zdrav.nso.ru Лекарства для больных коронавирусом

Онлайн-опрос проводится по всей России, предварительные цифры получены по результатам анкетирования с 20 по 25 января 2022 года. В нём приняли участие более 150 жителей Костромской области, переболевших коронавирусом. Большая часть из них — 83% лечились дома. Более половины опрошенных — 57,6% уверены, что были больны COVID-19, но не имели официально подтверждённого диагноза. Ещё 42,4% получили этот статус.

Около 50% официальных больных не были обеспечены лекарствами за счёт бюджетных средств. Остальные 47,5% пациентов пожаловались на нехватку таблеток.Препараты пришлось докупать и доставлять на дом с помощью родных, знакомых или волонтёров. ОНФ направил результаты опроса для изучения в территориальное управление Росздравнадзора и департамент здравоохранения Костромской области.