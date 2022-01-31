Оренбург, 31 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Под Оренбургом в августе 2022 года приступят к строительству цеха механического обезвоживания осадка. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM В противогазе

Это первая часть проекта реконструкции системы обработки осадка сточных вод очистных сооружений канализации Оренбурга. Планируется, что документацию отправят на государственную экспертизу 7 февраля.

«Строительство должно начаться по плану — в августе 2022 года. Сроки пересмотру не подлежат, если только не будет возможности приступить к работе раньше запланированного», — сказал губернатор Денис Паслер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весной и летом 2021 года жители Оренбургского района неоднократно жаловались на зловоние, которое распространялось с иловых полей, принадлежащих водоканалу. Люди говорили, что гулять можно только в противогазах. Тошнотворный запах доходил до Оренбурга. Экологическая служба фиксировала случаи превышения ПДК по сероводороду. Ситуация, возникшая в поселке Южный Урал, получила федеральную огласку.

В конце июня 2021 года региональные власти заявили о планах, которые будут реализованы для решения экологической проблемы реализуют. В их числе было указано строительство цеха строительство цеха механического обезвоживания осадка. Это должно позволить значительно сократить площадь иловых карт и полностью избавиться от запаха. Стоимость проекта оценивается примерно в 800 млн рублей. Строительство объекта займет два года.