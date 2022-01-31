Дамаск, , 12:36 — REGNUM Министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Мекдад 30 января провел переговоры с послом Парагвая Фернандо Паризи, целью которых было развитие двусторонних отношений. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Глава сирийской дипломатии положительно отреагировал на предложение президента Парагвая о возобновлении дипломатических отношений с Сирией, а также выразил заинтересованность в развитии связей с другими странами Латинской Америки.

В ходе встречи дипломаты обсудили вызовы, стоящие перед Сирией из-за незаконного присутствия США, Турции и атак Израиля, а также осудили экономические санкции Евросоюза и США против сирийского народа.

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