Улан-Удэ, 31 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. С 12 февраля стартует зимняя чартерная программа для туристов «Лёд Байкала и солнце Бурятии». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства туризма республики, авиарейсы будет осуществлять авиакомпания «Уральских авиалиний».

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Стоимость стандартного тура на восемь ночей на одного составит 35,7 тыс. рублей, на двоих — 75,6 тыс. рублей. В эту цену входят авиаперелёт, проживание в гостиницах Улан-Удэ и на Бакале, а также базовые экскурсии.

«Чартерная программа не только открыла для жителей России Байкал и Бурятию, как новое, яркое туристическое направление на Востоке России, она сделала это направление доступным для каждого жителя страны», — отметил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, программа позволила поддержать местный туристический бизнес, переживающей не лучшие времена из-за пандемии, подтянуть качество услуг и повысить интерес к республике со стороны инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о продлении зимних чартеров на Байкал было принято в сентябре 2021 года.