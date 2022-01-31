Уфа, 31 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Арочный мост в Уфе намерены закрыть 1 марта текущего года более чем на 30 месяцев. Об этом 31 января сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

«Мы закончили строительство моста-вставки и готовы приступить к полной реконструкции арочного моста 1956 года постройки, который находится в тяжелом состоянии. 1 марта арочный мост будет закрыт более чем на 30 месяцев, наша задача завершить работы до середины 2024 года», — сообщил глава региона.

В связи с этим он попросил чиновников проинформировать жителей о закрытии моста. При этом Хабиров отметил, что поскольку была сделана вставка, то жители не должны почувствовать проблем с движением, поскольку закрывается по факту лишь одна полоса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать интерактивную карту освещенности дорог.