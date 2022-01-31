Брюссель, 31 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Соглашение о формировании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии должно быть реализовано, но при этом «нет ни одного разумного человека, который хотел бы повторения Республики Сербской в Косово». Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак 30 января в интервью косовским СМИ.

Hague.mfa.sk Мирослав Лайчак

«Мы не хотим вторую Республику Сербскую. Нет ни одного разумного человека, который, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Боснии и Герцеговине, мог бы предложить что-то подобное. Никто не потребует от руководства Косово подписать какое-то вредоносное соглашение», — рассказал Лайчак в интервью порталу «Экспресс».

По словам чиновника ЕС, при наличии доброй воли договоренности между Белградом и Приштиной можно достигнуть в течение нескольких месяцев.

Напомним, что Мирослав Лайчак вместе с спецпредставителем Госдепа США Габриэлем Эскобаром приезжает 31 января в Приштину и Белград, чтобы обсудить новый раунд диалога о «нормализации отношений», который ведется при посредничестве Евросоюза.