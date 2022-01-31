Тбилиси, , 12:37 — REGNUM Основанная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) 31 января прекратила бойкот парламента республики. Об этом сообщила на брифинге глава парламентской фракции ЕНД Хатия Деканоидзе.

Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ещё в субботу на встрече мы приняли решение о том, что фракция «Единое национальное движение — «Сила в единстве» примет участие в работе весенней парламентской сессии и прекратит бойкот», — объявила депутат.

Весенняя сессия парламента начнётся 1 февраля. Ранее «националы» сообщили, что они будут добиваться создания парламентской комиссии, которая начнёт расследовать все жалобы Саакашвили на его содержание в тюрьме.

Стоит отметить, что партия ЕНД в знак протеста регулярно объявляет бойкот парламента Грузии, предпочитая проводить уличные протестные акции. В середине января 2022 года председатель партии Ника Мелия объявил, что бойкот может быть отменён. В партии это обсуждали более недели.