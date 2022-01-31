Партия Саакашвили прекратила бойкот парламента Грузии
Тбилиси, 31 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Основанная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) 31 января прекратила бойкот парламента республики. Об этом сообщила на брифинге глава парламентской фракции ЕНД Хатия Деканоидзе.
«Ещё в субботу на встрече мы приняли решение о том, что фракция «Единое национальное движение — «Сила в единстве» примет участие в работе весенней парламентской сессии и прекратит бойкот», — объявила депутат.
Весенняя сессия парламента начнётся 1 февраля. Ранее «националы» сообщили, что они будут добиваться создания парламентской комиссии, которая начнёт расследовать все жалобы Саакашвили на его содержание в тюрьме.
Стоит отметить, что партия ЕНД в знак протеста регулярно объявляет бойкот парламента Грузии, предпочитая проводить уличные протестные акции. В середине января 2022 года председатель партии Ника Мелия объявил, что бойкот может быть отменён. В партии это обсуждали более недели.