Калуга, 31 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Об осложнении эпидемиологической обстановки в Калужской области в связи с появлением штамма «Омикрон» шла речь в ходе заседания Координационного совета при Городской думе Калуги по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. В заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, председатель правового комитета Городской думы Андрей Макаров и руководители медицинских учреждений. Как отмечалось в ходе заседания, заболеваемость увеличивается во всех возрастных группах, в особенности у детей до 14 лет.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калуга подготовлена к распространению штамма «Омикрон»

Регион подготовлен к распространению штамма «Омикрон». Дополнительно развернуто две тысячи инфекционных коек, заключены контракты на поставку медицинского кислорода, на складах ГП «Калугафармация» создан трехмесячный запас лекарственных препаратов. Организовано дистанционное открытие листков нетрудоспособности, бесконтактная выписка и доставка лекарственных препаратов и экспресс-тестов с участием волонтёров.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Юрий Моисеев поинтересовался прогнозами относительно распространения коронавирусной инфекции на территории областного центра. По мнению Константина Пахоменко, в течение ближайших двух-трех недель возможен значительный рост числа заболевших. Был затронут вопрос вакцинации школьников. Как сообщил министр здравоохранения, в регион поступило 720 доз вакцины «Спутник-М», применяемой для вакцинации детей от 12 до 17 лет. Вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе.

«Представителей многих общественных и ветеранских организаций беспокоит вопрос: можно ли проходить вакцинацию или ревакцинацию в период резкого подъёма заболеваемости», — отметил Юрий Моисеев.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калуга подготовлена к распространению штамма «Омикрон»

По словам Константина Пахоменко, вакцинироваться в настоящее время не только можно, но и нужно, так как вакцинация — единственный надёжный способ борьбы с распространением инфекции. Также отмечалось, что необходимо открытие дополнительных прививочных пунктов и полное информирование населения о необходимости пройти вакцинацию и ревакцинацию.

Юрий Моисеев поблагодарил медиков за напряжённый труд, пожелал успехов, сил и терпения.