Во Франции объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за шторма «Корри»
Париж, 31 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Метеорологическая служба Франции объявила «оранжевый» уровень опасности в департаменте Вар на юго-востоке страны из-за шторма «Корри», передает BFM TV.
Иван Шилов ИА REGNUM
Шторм
Ожидаются порывы ветра от 110 до 130 км/ч.
На север Европы надвигается шторм «Корри».
Напомним, ранее на Великобританию обрушился штом «Малик». В результате стихийного бедствия погибли два человека, тысячи домов остались без электричества. Шторм «Корри» может быть более разрушительным, чем шторм «Малик».