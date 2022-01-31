Париж, 31 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Метеорологическая служба Франции объявила «оранжевый» уровень опасности в департаменте Вар на юго-востоке страны из-за шторма «Корри», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Ожидаются порывы ветра от 110 до 130 км/ч.

На север Европы надвигается шторм «Корри».

Напомним, ранее на Великобританию обрушился штом «Малик». В результате стихийного бедствия погибли два человека, тысячи домов остались без электричества. Шторм «Корри» может быть более разрушительным, чем шторм «Малик».