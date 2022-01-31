Лос-Анджелес, США, 31 января 2022, 12:20 — REGNUM Американский хип-хоп исполнитель 50 Cent (Кертис Джексон) сообщил, что его следующий альбом станет его последним полноформатным релизом. Об этом 30 января рассказал портал NME.

50 Cent
50 Cent
Alex Const

От рэпера и телевизионного ведущего уже давно ждут продолжения альбома Animal Ambition 2014 года. В недавнем интервью 50 Cent обсуждал один из своих недавних постов в Instagram, который вызвал удивление у его фанатов из-за подписи: «Улыбнись, мой следующий альбом может быть моим последним». Рэпер подтвердил в новом интервью для The Talk, что его следующий релиз станет его последним полнометражным проектом, однако, он продолжит выпускать музыку, которая будет связана с его деятельностью на телевидении.

https://twitter.com/TheTalkCBS/status/1487161055541407744

За свою карьеру 50 Cent выпустил пять сольных студийных альбомов: Get Rich Or Die Tryin (2003), The Massacre (2005), Curtis (2007), Before I Self Destruct (2009) и Animal Ambition (2014). Он также принял участие в записи двух альбомов в составе группы G-Unit: Beg For Mercy (2003) и T.O.S. (Terminate On Sight) (2008).

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