Лос-Анджелес, США, , 12:20 — REGNUM Американский хип-хоп исполнитель 50 Cent (Кертис Джексон) сообщил, что его следующий альбом станет его последним полноформатным релизом. Об этом 30 января рассказал портал NME.

50 Cent Alex Const

От рэпера и телевизионного ведущего уже давно ждут продолжения альбома Animal Ambition 2014 года. В недавнем интервью 50 Cent обсуждал один из своих недавних постов в Instagram, который вызвал удивление у его фанатов из-за подписи: «Улыбнись, мой следующий альбом может быть моим последним». Рэпер подтвердил в новом интервью для The Talk, что его следующий релиз станет его последним полнометражным проектом, однако, он продолжит выпускать музыку, которая будет связана с его деятельностью на телевидении.

https://twitter.com/TheTalkCBS/status/1487161055541407744

За свою карьеру 50 Cent выпустил пять сольных студийных альбомов: Get Rich Or Die Tryin (2003), The Massacre (2005), Curtis (2007), Before I Self Destruct (2009) и Animal Ambition (2014). Он также принял участие в записи двух альбомов в составе группы G-Unit: Beg For Mercy (2003) и T.O.S. (Terminate On Sight) (2008).

Читайте ранее в этом сюжете: Джордж Эзра анонсировал третий студийный альбом

Читайте развитие сюжета: 50 Cent и Soulja Boy поспорили