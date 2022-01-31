Кайзерслаутерн, , 12:19 — REGNUM В результате стрельбы, которая была открыта злоумышленниками в районе Кузель (немецкая федеральная земля Рейнланд-Пфальц), находящемся на юго-западе ФРГ, погибли двое полицейских. Об этом 31 января сообщает полиция города Кайзерслаутерн на своей странице в соцсети Twitter.

Выстрел Grand Power Ltd., Slovakia

«Во время патрулирования дорожного движения между Майвайлерхофом и Ульметом в районе Кузель сегодня утром были застрелены двое полицейских: мужчина и женщина», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на данный момент о нападавших ничего неизвестно и добавляется, что в настоящее время ведется выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области был вынесен приговор по делу об угрозе применения насилия в отношении полицейского.