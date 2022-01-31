Воронеж, , 12:16 — REGNUM В Воронежской области снежная и относительно мягкая зима благоприятствует развитию озимых. Об этом сообщается 31 января в телеграм-канале правительства региона.

Пшеничные поля Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Погодные условия благоприятствуют росту озимых в Воронежской области: средние температуры без экстремальных морозов, достаточный устойчивый снежный покров», — говорится в сообщении.

Как уточняется, уже к началу весны проблемы с недостаточной влажностью почвы, которая сложилась в регионе из-за аномально засушливого лета и сухой осени, должны быть устранены.

Также в регионе полным ходом ведется подготовка к севу яровых культур: запасы семян созданы на 108%, запас удобрений составляет 66,2 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году урожай зерновых в Воронежской области составил 4,2 млн тонн, при том, что работу аграриев существенно осложняли погодные условия — часть озимых пришлось пересевать из-за засухи, лето также выдалось очень сухим.