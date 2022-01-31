Тбилиси, , 12:16 — REGNUM В Грузии можно заявить, что в стране есть случаи смерти среди пациентов, заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил новостному изданию Prime Time глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«В первую неделю января циркуляция «Омикрона» у нас, предположительно, достигла 15 — 20%. Во вторую неделю — 50%, а в третью мы уже дошли до 90%. Следовательно, тяжелые пациенты и летальные исходы, к сожалению, вызваны «Омикроном», — сказал врач.

Глава NCDC отметил, что в Грузии 146 тыс. активных случаев заражения SARS-CoV-2, поэтому затруднительно установить точный диагноз по каждому пациенту. Более подробную информацию о том, сколько случаев заражения «Омикроном» в стране закончились смертью, Гамкрелидзе пообещал сообщить на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 января сообщили о 13 150 выявленных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Из 8 тыс. коек в ковидных госпиталях заняты около 6 тыс.

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