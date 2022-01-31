Москва, , 12:13 — REGNUM Путешествия на автомобиле по России популярны 30% граждан. Больше всего автотуристов проживают в Северо-Западном ФО. Таковы результаты совместного исследования Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга и аналитического центра НАФИ.

Автомобиль pgottschalk

Чаще всего автотуристы совершают поездки с семьей или друзьями (96%), берут с собой детей 63%. Отдыхают в группе с другими туристами на нескольких автомобилях 50%. Предпочитают ездить по хорошо знакомым маршрутам 81%. Осваивают необычные маршруты 60% автопутешественников.

В топ-5 целей для путешествий на автомобиле вошли: отдых в кемпинге с городским комфортом, на территории природного заповедника (76%), экскурсионно-познавательные поездки (75%) и гастрономические туры (74%), посещение мероприятий и праздничных событий (52%), экстремальные поездки по труднопроходимым дорогам (29%).

Опрос проведен в сентябре 2021 года Опрошено 1600 граждан 18 лет и старше в 53 регионах РФ. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Ранее сообщало ИА REGNUM, большая часть жителей России предпочла в 2021 году отправиться в отпуск на личном автомобилей.

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