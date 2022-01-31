Москва, , 12:12 — REGNUM Заявление главы Великобритании Лиз Трасс о том, что у «российских олигархов» в стране могут конфисковать собственность, так как «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы», прокомментировала 31 января в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы!», — написала она в своем сообщении.

Также Захарова уточнила, что если глава МИД Британии реализует эту свою инициативу, то сможет претендовать на получение нагрудного знака «За взаимодействие» (вручается министерством иностранных дел РФ за активную совместную работу по развитию двустороннего сотрудничества и заслуги в развитии международных отношений, содействие в укреплении мира и дружественных отношений между странами — ред.).

«Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что британские власти не исключают возможность конфискации имущества у проживающих в Лондоне российских олигархов из-за ужесточения ми антироссийских санкций.