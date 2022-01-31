Таганрог, Ростовская область, , 12:12 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) в рамках начала реконструкции трамвайных путей запустят «марафон прощания» со старыми трамваями. Об этом сообщается в социальных сетях, посвящённых проекту «Таганрогский трамвай».

Трамваи в Таганроге Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Реконструкция трамвайных путей на участке от площади Авиаторов до Кольцовской улицы стартует 7 февраля. В оставшиеся до начала демонтажа дни горожанам предлагают фотографировать трамвайные пути, остановочные павильоны и вагоны на память.

ИА REGNUM сообщало, что стоимость реконструкции трамвайной сети Таганрога составит 10 млрд рублей. Масштабный проект на родине Антона Чехова реализует компания «Синара».

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