Таганрог, Ростовская область, 31 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) в рамках начала реконструкции трамвайных путей запустят «марафон прощания» со старыми трамваями. Об этом сообщается в социальных сетях, посвящённых проекту «Таганрогский трамвай».

Булатова Екатерина ИА REGNUM Трамваи в Таганроге

Реконструкция трамвайных путей на участке от площади Авиаторов до Кольцовской улицы стартует 7 февраля. В оставшиеся до начала демонтажа дни горожанам предлагают фотографировать трамвайные пути, остановочные павильоны и вагоны на память.

ИА REGNUM сообщало, что стоимость реконструкции трамвайной сети Таганрога составит 10 млрд рублей. Масштабный проект на родине Антона Чехова реализует компания «Синара».