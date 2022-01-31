Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении двоих молодых петербуржцев, бывших сотрудников полиции, которые убили пенсионера МВД, одолжившего им более 1 млн рублей. Ранее коллегия присяжных единодушно признала фигурантов уголовного дела виновными в убийстве и не заслуживающими снисхождения.

Фигуранты дела об убийстве пенсионера МВД в Петербурге Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как установлено следствием и судом, Владимир Гридасов и Даниил Бородулин сговорились убить их общего знакомого, пенсионера МВД, 1967 года рождения, чтобы не возвращать ему взятых в долг денежных средств в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Вечером 12 мая 2020 года в автомобиле на территории Красносельского района Санкт-Петербурга соучастники задушили мужчину, после чего спрятали тело заброшенном гараже в городе Колпино. Потерпевший некоторое время числился пропавшим без вести. Тело жертвы было обнаружено в ходе следственных действий.

«Суд назначил наказание: Бородулину в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Гридасову в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили 31 января в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Осужденные в ходе судебного процесса выплатили потерпевшей стороне 3 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Предполагаемым убийцам пенсионера МВД в Петербурге предъявили обвинение