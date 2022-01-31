Волгоград, 31 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Бывший председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов осуждён за превышение должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 31 января в объединённой пресс-службе судов региона. Чиновник «закрыл» глаза на махинации со свалками в Среднеахтубинском районе.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

В 2018 году Дирекция водохозяйственного строительства региона в лице Михаила Ситникова заключило с директором ООО «ГринЛайт» Александром Фирсовым государственный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок. Подрядчик заявил, что отстаёт от графика и предложил главе облкомприроды и руководителю Дирекции «создать видимость успешной реализации госконтракта, пообещав в дальнейшем выполнить условия договора в полном объёме».

Сазонов предложение принял, «ГринЛайт» закопал часть отходов на тех же свалках и получил за фактически невыполненные работы 121 411 724 рублей.

Чиновник полностью признал вину в преступлении. Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил его трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе на два года. Приговор ещё может быть обжалован.

Ранее Михаил Ситников был осуждён на 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении, Александр Фирсов отправился в колонию общего режима на 3,5 года.