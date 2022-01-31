31 января 2022 | Время чтения 11 мин

Станислав Стремидловский, , 13:04 — REGNUM Пандемия — не повод попирать справедливость в мире труда. Об этом, как передает Vatican News (Ватикан), папа Римский Франциск заявил на встрече с делегацией Итальянской ассоциации химиков-кожевенников. Понтифик, что профессия его гостей основана на ремесле, имеющем древние традиции в Италии и других стран, включая родину папы — Аргентину, где в молодости он учился на химика-технолога. Франциск выразил свою близость и близость Церкви к миру труда в это время «очень сложного экономического и социального кризиса»: многие рабочие и их семьи переживают тяжелые ситуации, усугубленные пандемией. Однако пандемия не может становиться «оправданием для упущений в области справедливости или безопасности»; напротив, в кризисе нужно видеть возможность для совместного роста солидарности и качества труда, подчеркнул папа: «Пусть пример и заступничество святого Иосифа помогут вам не поддаваться унынию, креативно использовать свои таланты и огромный опыт, чтобы двигаться вперед и открывать новые пути. Для этого крайне важно объединить мудрость пожилых и энтузиазм молодых. Молодежь, увлеченная таким оригинальным сектором, как ваш, нуждается в старых мастерах, которые могут ее многому научить, причем не только в плане техническом, но и человеческом».

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

L'Osservatore Romano (Ватикан) приводит примеры доказательства диалога и разрядки на Украине. После нескольких недель нарастания напряженности, взаимного обмена обвинениями и угрозами, противостояние между Россией и Западом переходит в дипломатическое урегулирование, хотя и с огромными трудностями. Советники глав государств и правительств Франции, Германии, России и Украины (страны так называемого Нормандского формата), встретившись в Париже вместе с министрами иностранных дел, высказались за «безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную приверженность мерам по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, независимо от разногласий по другим вопросам, касающимся выполнения Минских соглашений». Москва тем временем получила от Запада письменные ответы — которые, однако, не будут обнародованы — на свои предложения по безопасности, сделанные в прошлом месяце. Аналитики отмечают, что в секретных документах не говорится о принятии российских условий — вывода войск НАТО из стран Восточной Европы и отказ от принятия Украины в Североатлантический альянс. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москве был предложен «серьезный дипломатический путь» для разрешения споров. В свою очередь, Украина сама проявила инициативу, чтобы разрядить напряженность, а ее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отверг призрак неизбежного российского вторжения.

Рижский архиепископ Збигнев Станкевич считает, что его Латвия находится в опасности из-за размещения российских войск на границе с Украиной, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). «Если Владимир Путин нападет на Украину, то следующими будем мы — страны Прибалтики, а затем и Польша», — заявил Станкевичс. Латвия является членом НАТО. Тем не менее, возможная «гибридная война» беспокоит архиепископа. «Путин может сделать один шаг, потом другой и третий», — уверяет Станкевичс, который сделал свои замечания на «Соборной беседе» во Франкфурте-на-Майне, где выступил с проповедью в качестве приглашенного епископа.

Збигнев Станкевич Valsts kanceleja

Эммануэль Макрон и Владимир Путин согласны с «необходимостью деэскалации» на Украине, пишет La Croix (Париж, Франция). «Серьезный, уважительный и глубокий диалог»: так в Елисейском дворце охарактеризовали телефонный разговор, продолжавшийся более часа в пятницу 28 января между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. Беседа двух президентов «позволила им прийти к согласию о необходимости деэскалации» и «Путин очень четко сказал, что не стремится к конфронтации». Как отмечает директор программ Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Мари Дюмулен, «мы не могли ожидать большего от этого телефонного разговора, зная, что русские намерены говорить о европейской безопасности не с Францией, а с американцами». Между тем, Макрон продолжает демонстрировать свою готовность к диалогу с Путиным после их встречи в Брегансоне 20 августа 2019 года. Тогда французский президент заявил, что хочет развивать с Москвой «повестку доверия и безопасности», рискуя вызвать непонимание и беспокойство, как в Восточной Европе, так и в Вашингтоне. Сейчас Макрон намерен показать, что он играет ведущую роль, находясь в прямом контакте с главными действующими лицами конфликта — президентами России и США. На этот раз французский подход должен быть «инклюзивным», чтобы не усугублять разногласия внутри ЕС. «После ухода немецкого канцлера Ангелы Меркель французский президент остается одним из немногих европейских лидеров, наряду с президентом Финляндии, кому удалось сохранить канал диалога с Путиным», — отмечает Дюмулен. Эти контакты позволяют проверить настрой Москвы. Тот факт, что Путин хочет продолжить диалог, весьма обнадеживает. Россия, похоже, готова участвовать в дипломатическом процессе, продолжая при этом наращивать давление на местах, чтобы максимально использовать свои преимущества на переговорах.

«Мы должны проявить солидарность и единство перед лицом угрозы, исходящей от России», — заявила в интервью Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) аналитик правительственного Польского института иностранных дел Мария Пеховская, комментируя совместное заявление католических епископов Польши и Украины. «Что мы должны и можем сделать сейчас, так это мобилизоваться вокруг Украины, — сказала она. — Чем больше будет таких посланий, тем лучше». Она отметила, что греко-католическая Церковь на Украине является Церковью меньшинства по отношению к православным, но это «важный голос», особенно на западе страны. С другой стороны, призыв епископов должен найти больший отклик среди польских католиков. «Церковь в Польше таким образом выражает солидарность с Украиной. Это очень важно для социального послания», — добавила Пеховская.

Кафедральный собор святой Марии Магдалины в Варшаве A.Savin

Католики России и Украины объединились в молитве о мире, информирует Рускатолик.рф (Москва, Россия). Папа Франциск предложил провести 26 января день молитвы о мире. Его инициативу поддержали предстоятели поместных Церквей. Конференция католического епископата России призвала принять всерьез приглашение понтифика и провести повсеместно «молитвы о мире и согласии повсюду, особенно на Украине». «В сам день 26 января и в ближайшее четвертое рядовое воскресенье прошения о мире на Украине должны быть включены в молитву верных. Также будет уместным, если это возможно, провести 26 января или в течение ближайшей недели молитвенное богослужение в этом намерении», — сказано в письме епископов. Аналогичное предложение сделали предстоятели Украинской греко-католической церкви и поместной Католической церкви латинского обряда. Специальное богослужение о мире под предстоятельством апостольского нунция на Украине архиепископа Висвальдаса Кульбокаса прошло в киевском кафедральном соборе Святого Александра 26 января. В то же самое время о мире молились католики Москвы под предстоятельством архиепископа Паоло Пецци и католики Санкт-Петербурга под предстоятельством епископа Николая Дубинина.

Российско-украинский кризис высветил непростые отношения Рима и Москвы, рассказывает National Catholic Register (Айрондэйл, США). На протяжении почти 60 лет Ватикан стремится к братству, примирению и единству с восточным православием. Диалог ведется в основном с Константинопольским патриархатом. Однако этот исторический «второй Рим» превратился в нечто вроде бумажной Церкви. Служение константинопольского патриарха Варфоломея задушено агрессивным турецким государством. Таким образом, любая встреча католиков с православием на практике требует отношений с патриархом Московским Кириллом, предстоятелем Русской православной церкви. Примерно половина всех православных христиан в мире проживает в России, что делает московского патриарха самой влиятельной фигурой в мировом православии. Москва находится в центре внимания. Встреча папы Франциска с патриархом Кириллом в Гаване в 2016 году стала первой встречей между Римом и Москвой за тысячелетие. На обратном пути из Греции в прошлом месяце Франциск сказал, что еще одна встреча с Кириллом запланирована на 2022 год. Задача для Ватикана — как улучшить отношения с Московским патриархатом, когда у РПЦ проблемные отношения со многими другими ключевыми фигурами. Патриарх Кирилл имеет тесные связи с Владимиром Путиным, который одаряет Русскую православную церковь и представляет себя защитником традиционной христианской идентичности России от секуляристского Запада. Это делает критику Путина чрезвычайно трудной, если хорошие отношения с Русской православной церковью являются приоритетом. Нынешний украинский кризис актуализирует ту же напряженность, что и в 2014 году, когда папа Франциск отказался критиковать «агрессию» Путина на Украине, но не потому, что одобрял ее, а потому, что хотел сохранить хорошие отношения с патриархом Кириллом. Сейчас тот же вопрос снова стоит перед Святым престолом. Если еще одна встреча с Кириллом желательна в 2022 году, от критики Путина придется отказаться. Кирилл ценит практическую пользу от «путинской щедрости» гораздо больше, чем отношения с Римом.

Папа Франциск и патриарх всея Руси Кирилл Avvenire.it

27 января 1945 года части Красной армии вошли в Аушвиц (Освенцим по-польски) и открыли миру огромный концентрационный лагерь, использовавшийся нацистами для уничтожения евреев и других заключенных — поляков, цыган и военнопленных, напоминает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 27 января Днем памяти жертв Холокоста. Посол Израиля при Святом престоле Рафаэль Шутц отметил в этой связи в интервью изданию, что «мы стали жертвами геноцида, который произошел посреди цивилизованных стран, в самом сердце Европы. Той самой Европы, которая одарила мир философами, учеными, художниками и великими личностями. Холокост — это дело рук не примитивных культур, а людей, которые полностью осознавали, что они делают». Поэтому важно не ослаблять бдительность перед инцидентами, которые свидетельствуют о широком распространении расизма и антисемитизма в обществе. «К сожалению, антисемитизм — это зло, которое всё еще присутствует в нашей среде. Долг каждого — не молчать», — говорит израильский дипломат.

Битва при Хасаке возвращает ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на передний план, считает Terrasanta.net (Милан, Италия). 20 января в ворота бывшей школы в Хасаке, превращенной в тюрьму, где содержат около 4000 человек, въехали две заминированные машины. Это было нападение, целью которого являлся побег сотен заключенных, которые подозреваются в принадлежности к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Атака стала началом битвы, в которой приняли участие силы Сирийских демократических сил (ополчение, состоящее из курдов и арабских племен, восставших против президента Сирии Башара Асада). Необходимо принять во внимание два соображения. Первое заключается в том, что по всем признакам остатки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в какой-то мере реорганизуются. Новости, поступающие из Сирии, говорят о том, что их база находится в районе Дейр-эз-Зора, где новые последователи джихадистов финансируют себя за счет вымогательства у фермеров и тех, кто незаконно добывает нефть. Необходимо что-то делать, но «международное сообщество», состоящее из стран, которые все еще мечтают о крахе Асада, и стран, которые поддерживают его, ведет себя инерционно. Второе заключается в том, что в отсутствие достойного политического решения для Сирии необходимо хотя бы минимальное гуманитарное содействие. Но европейские страны отказываются принимать «своих» джихадистов, европейцев, которые покинули Францию, Германию и Великобританию, чтобы отправиться уничтожать Сирию. Но хуже всего то, что они также отказываются от детей сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оставляя их страдать в лагерях и тюрьмах, брошенных на попечение курдов, которым после десятилетней войны надоело быть тюремщиками.

Террористы Sallat.gger.jp

В Санкт-Петербурге почтили память жертв блокады, сообщает «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). 27 января отмечалась 78-я годовщина ее полного снятия. Цветы и венки были возложены к подножиям братских могил на крупнейших кладбищах города. Памятные мероприятия прошли на Пискаревском мемориальном кладбище, крупнейшем братском захоронении Второй мировой войны, а также на Смоленском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. В церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище принял участие вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери Николай Дубинин.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».