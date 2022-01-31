Жителя Татарии обвиняют в гибели двоих рабочих при перевозке нефти
Сармановский район, Татарстан, 31 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Татарии завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего бывшего заместителя начальника участка по техническим вопросам и промышленной безопасности «Малая нефтяная компания Татарстана», обвиняемого по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.
Обвиняемый 22 января 2021 года получил указание на проведение пневматического испытания емкости для перевозки нефти. Прибыв в Сармановский район на Нуркеевское месторождение, он предварительно не осмотрел емкость и не выявил имеющийся дефект сварного шва. Затем он не разместил работников и компрессорную станцию на безопасном расстоянии от производства и не обеспечил непрерывный контроль за их работой, покинув площадку. Грубые нарушения требований привели к превышению давления внутри емкости, а затем произошел хлопок. В результате погибли двое рабочих, еще двоим был причинен тяжкий вред здоровью. Ущерб компании составил более 141 млн рублей.
Мужчина свою причастность к совершению преступления не признал. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
ИА REGNUM напоминает, днем 22 января 2021 года после хлопка на территории ООО «МНКТ» в Сармановском районе погибли двое рабочих 1971 и 1973 годов рождения, в больницу госпитализировали 48-летнего мужчину.
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