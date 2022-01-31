Сармановский район, Татарстан, 31 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Татарии завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего бывшего заместителя начальника участка по техническим вопросам и промышленной безопасности «Малая нефтяная компания Татарстана», обвиняемого по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Tatarstan.sledcom.ru Сотрудник следственного комитета на территории ООО «МНКТ»

Обвиняемый 22 января 2021 года получил указание на проведение пневматического испытания емкости для перевозки нефти. Прибыв в Сармановский район на Нуркеевское месторождение, он предварительно не осмотрел емкость и не выявил имеющийся дефект сварного шва. Затем он не разместил работников и компрессорную станцию на безопасном расстоянии от производства и не обеспечил непрерывный контроль за их работой, покинув площадку. Грубые нарушения требований привели к превышению давления внутри емкости, а затем произошел хлопок. В результате погибли двое рабочих, еще двоим был причинен тяжкий вред здоровью. Ущерб компании составил более 141 млн рублей.

Мужчина свою причастность к совершению преступления не признал. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИА REGNUM напоминает, днем 22 января 2021 года после хлопка на территории ООО «МНКТ» в Сармановском районе погибли двое рабочих 1971 и 1973 годов рождения, в больницу госпитализировали 48-летнего мужчину.

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