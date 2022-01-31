Уфа, , 12:12 — REGNUM Первый рейс электропоезда ЭП2Д"Западный экспресс» по маршруту Уфа — Приютово — Уфа отправится 31 января с железнодорожного вокзала столицы Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Экспресс сообщением Москва-Калуга Kaluga-poisk.ru

«Быстрый экспресс, хороший поезд, хорошая организация. На один час меньше времени идет. Сегодня мы дадим старт», — сообщил Хабиров.

Первый рейс по этому маршруту отправится из Уфы в 18:58 часов 31 января и прибудет в Приютово в 21:56 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начал курсировать горнолыжный экспресс.