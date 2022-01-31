Уфа, 31 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Первый рейс электропоезда ЭП2Д «Западный экспресс» по маршруту Уфа — Приютово — Уфа отправится 31 января с железнодорожного вокзала столицы Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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«Быстрый экспресс, хороший поезд, хорошая организация. На один час меньше времени идет. Сегодня мы дадим старт», — сообщил Хабиров.

Первый рейс по этому маршруту отправится из Уфы в 18:58 31 января и прибудет в Приютово в 21:56.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начал курсировать горнолыжный экспресс.