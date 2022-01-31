Ярославцы попросили главу региона остановить стройку высоток на «Пятерке»
Ярославль, 31 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Жители Ленинского района Ярославля направили в адрес врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева обращение с просьбой остановить строительство двух многоквартирных домов на улице Жукова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст обращения
Строить 10-этажные дома собираются на улице Жукова в районе дома 17а. Эту территорию хотят перевести из зоны средней застройки в высотную. Категорически против этого выступают авторы обращения.
При этом авторы письма подчёркивают — в апреле 2021 года этот участок был предоставлен для благоустройства, однако сейчас здесь собираются заняться строительством. Обращение жителей было направлено по электронной почте редакциям всех ярославских СМИ. Утверждается, что письмо врио губернатора подписали 174 человека.
Между тем, застройщик АО «Ярославльзаказчик» на сайт мэрии опубликовал детали будущей стройки.
Как сообщает застройщик, неподалеку находятся два детских сада и две школы, а также физкультурно-оздоровительные центры. Во дворе будут зоны для отдыха взрослых, игровая и детская площадки. Ещё собственник обещает озеленить двор и уложить новый асфальт. Парковку разместят на территории будущего жилого комплекса.
Сегодня 31 января последний день общественных обсуждений по поводу застройки. К участию в них приглашены жители квартала, который затрагивает улицы Жукова, Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Чкалова.