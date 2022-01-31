Ярославль, 31 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Жители Ленинского района Ярославля направили в адрес врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева обращение с просьбой остановить строительство двух многоквартирных домов на улице Жукова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст обращения

City-yaroslavl.ru Микрорайон, где планируется застройка

Строить 10-этажные дома собираются на улице Жукова в районе дома 17а. Эту территорию хотят перевести из зоны средней застройки в высотную. Категорически против этого выступают авторы обращения.

«Так называемое благоустройство и строительство в действительности оказывается способом обогащения неких лиц и только наносит ущерб и приносит неудобства проживающим в квартале людям, среди которых много пожилых и инвалидов. Стройка разрушительно скажется на существующей застройке — заброшенные властями дома продолжат разрушаться, не ремонтированные с советских времен местные проезды будут окончательно растерзаны строительной техникой. При многоэтажной застройке «Пятерки» безжалостно уничтожаются зоны зеленых насаждений, теперь и наш квартал ждет подобная участь. Этим решением на старую инфраструктуру района будет возложена дополнительная нагрузка по теплу и горячему водоснабжению, что окончательно добьет старые сети, которые коммунальщики ремонтируют круглый год без видимых успехов», — говорится в тексте обращения.

При этом авторы письма подчёркивают — в апреле 2021 года этот участок был предоставлен для благоустройства, однако сейчас здесь собираются заняться строительством. Обращение жителей было направлено по электронной почте редакциям всех ярославских СМИ. Утверждается, что письмо врио губернатора подписали 174 человека.

Фрагмент текста обращения

Между тем, застройщик АО «Ярославльзаказчик» на сайт мэрии опубликовал детали будущей стройки.

«АО «Ярославльзаказчик» предполагает разместить на земельных участках общей площадью 10 707 кв.м. жилой комплекс, состоящих из двух 10-ти этажных жилых домов. Ориентировочная площадь квартир жилых домов — 13 000 кв.м., ориентировочное количество жителей 520 чел. В составе многоквартирных жилых домов предполагаются 1,2,3-х комнатные квартиры. При расположении жилых домов учтены все необходимые градостроительные нормативы, в том числе учтены нормы инсоляции в квартирах близ существующих жилых домов», — пояснил детали возможного строительства собственник участков.

Как сообщает застройщик, неподалеку находятся два детских сада и две школы, а также физкультурно-оздоровительные центры. Во дворе будут зоны для отдыха взрослых, игровая и детская площадки. Ещё собственник обещает озеленить двор и уложить новый асфальт. Парковку разместят на территории будущего жилого комплекса.

Мэрия Ярославля Проект домов

Сегодня 31 января последний день общественных обсуждений по поводу застройки. К участию в них приглашены жители квартала, который затрагивает улицы Жукова, Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Чкалова.