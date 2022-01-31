Мытищи, Московская область, , 12:16 — REGNUM Военнослужащий срочной службы погиб в одной их военных частей в Московской области, его застрелил сослуживец. Об этом сообщили 31 января в пресс-службе Западного военного округа.

Военнослужащий-контрактник грубо нарушил правила обращения с оружием, когда находился в комнате для хранения оружия утром 31 января. В результате произошёл непроизвольный выстрел, смертельное ранение получил находящийся рядом срочник.

«Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием», — сообщили в пресс-службе ТАСС.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Камчатке военнослужащий погиб во время учений. На него наехал большегрузный автомобиль, по факту происшествия проводится проверка.

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