Ханты-Мансийск, , 12:04 — REGNUM В Югре перед судом предстанет гендиректор ООО «Управление технологического транспорта-Ространссервис» по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в размере более 46 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО

«Заботься о будущем — плати налоги» Nalog.ru

По версии следствия, обвиняемый, с целью создания видимости наличия законных оснований для применения налоговых вычетов и расходов, использовал реквизиты девяти фиктивных подрядных организаций. На самом доставка грузов на нефтяные месторождения ХМАО и ЯНАО велась одной организацией, а налоговые декларации содержали заведомо ложные сведения.

«Включив в налоговые декларации за 2017 год заведомо ложные сведения, злоумышленник уклонился от уплаты НДС на сумму более 46 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры ХМАО.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 39,4 млн рублей. Гендиректора ООО «Управление технологического транспорта-Ространссервис» обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хакасии директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более трёх миллиардов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на 3,7 млрд