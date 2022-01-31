Чита, 31 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. За 2022 год экспорт сельхозпродукции из Забайкалья в Китай и Монголию составил более 38 тысяч тонн. Эта цифра превысила плановый показатель в 4,9 раза, информирует 31 января сайт минсельхоза региона со ссылкой на слова главы профильного ведомства Дениса Бочкарева.

Иван Шилов ИА REGNUM Забайкалье

«Увеличение обусловлено ростом поставок за рубеж продукции растениеводства более чем в три раза, а также товаров пищевой и перерабатывающей промышленности практически в четыре раза. Основным рынком сбыта является Китай, незначительную долю занимает Монголия», — отметил Бочкарев.

По его словам, зерновых и масличных сельхозкультур в Китай экспортировано 12 тысяч тонн. Поставки воды и напитков в сопредельное государство составили 21 тысячи тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам уборочной кампании в 2021 году, урожайность ячменя в сельхозорганизациях Забайкальского края более чем в два раза превысила прошлогодний показатель.

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