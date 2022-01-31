Каир, , 12:06 — REGNUM В Каире прошла встреча министров иностранных дел стран-участниц Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом 31 января сообщает Al-Madaeen.

Карта-флаг ЛАГ DrRandomFactor

По данным журналистов, встреча была проведена перед саммитом организации, который пройдёт в феврале-марте в Алжире. В ходе встречи был затронут ряд тем, которые будут обсуждаться на саммите главами арабских государств: ситуация в Йемене, Палестинский кризис, а также — вопрос возвращения Сирии в ряды ЛАГ.

Как заявил генеральный секретарь организации Абу Аль-Гейт, сирийский вопрос требует самого широкого обсуждения.

«Возвращению Сирии в ряды ЛАГ предшествуют обсуждения, представление проекта резолюции и оценки со стороны государств-членов, а также ряд условий, которые должны выполнить сирийские власти», — заявил Абу Аль-Гейт.

Ранее власти Алжира заявили, что намерены поднять вопрос возвращения Сирии в ЛАГ на ближайшем саммите организации.