Красногорск, 31 января 2022, 12:06 — REGNUM В одной из воинских частей Подмосковья погиб военнослужащий срочной службы. Об этом 31 января сообщает телеграм-канал «Baza». Официального подтверждения информации пока нет.
ТГ-канал отмечает, что срочник мог погибнуть от рук военнослужащего-контрактника, который случайно выстрелил в него.
«По данным пресс-службы Западного военного округа выстрел был случайным», — отмечает «Baza».
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