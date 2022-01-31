Красногорск, , 12:06 — REGNUM В одной из воинских частей Подмосковья погиб военнослужащий срочной службы. Об этом 31 января сообщает телеграм-канал «Baza». Официального подтверждения информации пока нет.

ТГ-канал отмечает, что срочник мог погибнуть от рук военнослужащего-контрактника, который случайно выстрелил в него.

«По данным пресс-службы Западного военного округа выстрел был случайным», — отмечает «Baza».

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