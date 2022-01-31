Сеул, , 12:01 — REGNUM Глава Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоль провел 30 января телефонные переговоры с командующим войсками США в Южной Корее Полом Лакамера, с которым обсудил новый ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комитета.

Флаги США и Южной Кореи Usar.army.milv

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили последний запуск Пхеньяном баллистической ракеты, а также выразили «готовность к совместной обороне».

«Военные следят за развитием ситуации и готовы быстро реагировать на её изменение», — говорится в сообщении комитета.

По данным южнокорейских военных, 30 января с территории северокорейской провинции Чагандо был осуществлен запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря. Ракета пролетела 800 км на высоте 2000 км над землей.

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