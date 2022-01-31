Махачкала, 31 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В 2021 году Дагестан сэкономил на государственных закупках 2,46 млрд рублей. При этом всего было заключено госконтрактов на сумму 67,4 млрд рублей, сообщил в ходе совещания по подведению итогов социально-экономического развития республики в 2021 году руководитель комитета по государственным закупкам Джафар Гаджибеков.

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«В Дагестане заключено свыше 15,5 тыс. контрактов на сумму 67,4 млрд рублей. Вместе с тем, несмотря на рост показателя конкуренции, среднероссийского показателя в этом отношении пока не достигнуто. При этом общая экономия составила в истекшем году 2,46 млрд рублей», — приводит слова Гаджибекова пресс-служба главы республики.

Глава комитета также отметил, что в Дагестане имеется проблема с освоением бюджетных средств. Причина этого, по мнению Гаджибекова, в том, что госзакупки ведутся неравномерно в течение года. Основной их объем приходится на вторую половину года. Еще одной проблемой он считает низкий уровень планирования закупок государственными муниципальными заказчиками, многочисленные нарушения и ошибки в информации по госзакупкам.