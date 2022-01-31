Москва, 31 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Мария Зайцева, солистка дуэта #2Маши, стала гостьей YouTube-шоу «Надо обсудить». Выпуск с её участием доступен на канале FAMETIME TV с 30 января.

Скриншот видео на YouTube Певица Мария Зайцева, солистка #2Маши

В интервью Зайцева рассказала о личной жизни, взаимоотношениях с бывшим мужем, певцом Алексеем Гоманом, а также кризисе в группе #2Маши. По словам исполнительницы, она не чувствует «того энергетического потока, который был» ещё полтора года назад.

«Это для меня, на самом деле, болезненный момент. Но я так чувствую сейчас», — признаётся Зайцева. По словам артистки, именно поэтому она запустила сольные проект MARIA.

ИА REGNUM напоминает, что #2Маши — дуэт, образованный в 2015 году Марией Зайцевой и Марией Шейх. Коллектив записал два студийных альбома, а также выпустил несколько хитов, в том числе песни «Босая» и «Мама, я танцую».