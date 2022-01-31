Москва, , 11:58 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал главные законы января и отметил самых активных парламентариев.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«В январе депутаты Государственной думы приняли закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции — на 8,6%. Эта мера коснется 30,8 млн человек», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Кроме того, он напомнил, что Госдума в приоритетном порядке приняла закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов.

Решено продолжить работу над совершенствованием законодательства в этой сфере.

Также Володин отметил работу комитета по государственному строительству и законодательству.

А из депутатов, по его мнению, самыми активными на пленарных заседаниях были Ирина Панькина («Единая Россия»), Леонид Калашников (КПРФ), Василий Власов (ЛДПР), Олег Нилов (СРЗП) и Владислав Даванков («Новые люди»).

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