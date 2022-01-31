Челябинск, 31 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Челябинске прокуратурой Металлургического района проводит проверку информации о якобы ненадлежащем состоянии общего имущества в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Речь идёт о здании № 102 по улице Мира. Поводом для проверки стали публикации в СМИ о том, что на стенах дома якобы трещины, трубы текут и т.д.

По результатам проверки прокуратура даст оценку действиям либо бездействию ответственных лиц.