Чита, 31 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края 31 января обнародовал итоги краевого конкурса-выставки работ художников-любителей «Зимы очарование». Мероприятие проводилось в рамках краевого проекта «Народный Новый год», сообщает министерство культуры региона.

Министерство культуры Забайкалья Натрюрморт

На конкурс поступила 41 заявка от художников-любителей из Акшинского, Газимуро-Заводского, Краснокаменского, Красночикойского, Оловяннинского, Нерчинско-Заводского, Петровск-Забайкальского, Приаргунского, Улетовского, Читинского, Шелопугинского, Шилкинского районов Забайкальского края, города Читы, а также Иркутской области.

Третье место заняли Ольга Кривошеева из Братска Иркутской области, Евгений Харин из Приаргунска, Галина Волокитина из Читы.

Серебряными призерами конкурса стали Татьяна Дементьева из поселка Ясная Оловяннинского района, Виктор Косяков из села Красноярово Шилкинского района и Елена Филатова из Читы.

Авторами лучших конкурсных работ и обладателями первого места названы Андрей Ашихмин из села Смоленка Читинского района и Вячеслав Рачинский из Читы. Победители будут награждены дипломами и сувенирами.

Напомним, что краевой конкурс-выставка работ художников-любителей «Зимы очарование» проводился в рамках краевого проекта «Народный Новый год» с 25 ноября 2021 по 25 января 2022 года. Его цель — популяризация изобразительного творчества взрослых самодеятельных авторов, создание праздничной новогодней атмосферы.

Как сообщало ИА REGNUM, в музейно-выставочном центре Забайкальского края 27 января, начала работу выставка «Мир натюрморта в графике».

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