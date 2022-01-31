Канберра, , 12:09 — REGNUM Жители Австралии, спешащие инвестировать в криптовалюту, могут столкнуться с большими, чем ожидалось, комиссиями со стороны контрагентов, поскольку, по новым данным сайта Finder, оборот криптовалют в стране настольно огромный, что только на комиссионные платежи за год тратится более 50 миллионов долларов. Об этом 31 января сообщил телеканал Nine News.

Криптовалюта David McBee

По оценкам Finder, исходя из средних инвестиций одного жителя страны в криптовалюту в размере 2078 долларов, «консервативная», то есть, самая минимальная комиссия за транзакцию в размере 0,6% будет равна совокупным сборам в размере 50,9 млн долларов.

Сейчас каждый четвертый житель Австралии владеет той или иной формой криптовалюты, подавляющее большинство из которых вышли на рынок за последние два года.

«Многие считают биткоин новым «цифровым золотом», и инвесторы всех возрастов хотят участвовать в этом процессе … Криптовалютные энтузиасты, как правило, очень сообразительны и считают комиссионные расходы пустой тратой денег», — говорится в отчете главы отдела потребительских исследований Finder Грэма Кука.