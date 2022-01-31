Актау, Казахстан, 31 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Сотни нефтяников в Мангистауской области Казахстана обратились к президенту республики Касым-Жомарту Токаеву с просьбой вернуть их на прежнее место работы в компанию «Ойл Транспорт Корпорейшэн». Видеообращение 31 января опубликовал новостной портал Lada.kz.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

«Нас принудительно уволили по программе «5/50». В случае отказа организация обанкротится. Нам обещали, что нас примут на работу обратно. Из-за безвыходной ситуации мы согласились на эти условия. Это обещание не было выполнено», ― говорится в обращении.

Сообщается, что 600 уволенных нефтяников взяли на работу в другую компанию, но там они, выполняя прежние обязанности, получают гораздо меньше, чем на прежнем месте. Авторы обращения считают это несправедливым и просят им вернуть ту работу.

Напомним, январские протесты в Казахстане, которые потом переросли в массовые беспорядки начались в Мангистауской области Казахстана. В этом регионе наиболее низкий уровень жизни в стране.