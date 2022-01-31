Исламабад, 31 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В результате взрыва гранаты при нападении экстремистов в юго-западной провинции Пакистана Белуджистан пострадали не менее 17 человек. Об этом 31 января сообщает газета Doon со ссылкой на полицию.

Brighterkashmir.com Взрыв гранаты

По информации источника, взрыв прогремел в городе Дера Аллах Яр, который находится в восточной части Белуджистана, после того, как передвигавшиеся на мотоцикле злоумышленники бросили гранату в толпу.

Также уточняется, что в результате этого 17 человек, включая двух сотрудников дорожной полиции, были ранены, а затем доставлены в медучреждение. При этом состояние четверых из них оценивается медиками как критическое.

Кроме того, указывается, что на данный момент ни одна из действующих в Пакистане экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января посольство Исламской Республики Иран в Пакистане решительно осудило террористическое нападение на пакистанскую армию в юго-западной провинции Белуджистан.