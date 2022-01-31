Брюссель, , 11:53 — REGNUM Согласно данным Евростата, месячная минимальная заработная плата, регулируемая законом, в январе 2022 года была ниже тысячи евро в 13 из 21 страны-члена ЕС.

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Минимальная заработная плата в двух странах была чуть выше тысячи евро, в шести — свыше 1,5 тысячи, а разница между самой низкой и самой высокой в ЕС — более чем в семь раз, сообщает Capital.ba.

По данным Евростата, в Болгарии самая низкая минимальная заработная плата — 332 евро, а в Люксембурге самая высокая — 2,26 тысячи евро.

После Болгарии самая низкая минимальная заработная плата в Латвии — 500 евро, Румынии — 515 евро, Венгрии — 542 евро, Хорватии — 624 евро, Словакии — 646 евро, Чехии — 652 евро, Эстонии — 654 евро, Польше — 655 евро, Литве — 730 евро, Греции — 774 евро, на Мальте — 792 евро и в Португалии — 823 евро.

У Словении — 1,07 тысячи евро, у Испании — 1,13 тысячи евро. Во Франции минимальная заработная плата ниже — 1,5 тысячи евро, 1,6 тысячи евро, в Германии — 1,62 тысячи, в Бельгии — 1,66 тысячи, в Нидерландах — 1,73 тысячи, в Ирландии — 1,78 тысячи и в Люксембурге — 2,26 тысячи евро.

Минимальная заработная плата в Хорватии по паритету покупательной способности составляет чуть меньше 900 евро, за ней следуют Греция, Венгрия, Чехия, Эстония, Словакия, Латвия и Болгария.

Мальта, Португалия и Румыния входят в число стран с минимальной заработной платой менее тысячи евро по паритету покупательной способности. Остальные восемь стран имеют до 1,5 тысячи евро, Германия — чуть более 1,5 тысячи, а Люксембург — 1,71 тысячи.

Шесть стран не имеют законодательно установленной минимальной заработной платы, но она определяется коллективными договорами, а именно: Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция.