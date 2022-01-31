* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 31 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Пакистан заявил, что согласился создать совместный комитет с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для решения пограничных вопросов. Соглашение было достигнуто в ходе двухдневного визита в Кабул советника по национальной безопасности Пакистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Кроме того, Пакистан предложил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обучать правительственных чиновников в различных сферах.

В заявлении пакистанского правительства говорится, что целью двухдневного визита советника по национальной безопасности являлись «переговоры о гуманитарных потребностях Афганистана и укреплении экономических связей» между двумя странами.

В ходе визита пакистанский чиновник встретился с заместителем премьер-министра муллой Абдул Саламом Ханафи и министром иностранных дел муллой Амир Ханом Моттаки, чтобы обсудить вопросы укрепления двусторонних отношений между Афганистаном и Пакистаном.

Согласно заявлению, «стороны договорились о создании координационного механизма для облегчения процесса пересечения границы». В ходе визита также была подчеркнута необходимость ускорить переговоры по новому торговому соглашению между Афганистаном и Пакистаном.

Советник по национальной безопасности Пакистана заявил о готовности страны к обучению афганцев в области здравоохранения, образования, банковского дела, таможни, железных дорог и гражданской авиации, чтобы повысить потенциал государственных служащих талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно заявлению правительства Пакистана, стороны подтвердили готовность как можно скорее завершить проекты Casa-1000 и ТАПИ. Афганистан и Пакистан подтвердили свою приверженность обеспечению мира и стабильности в обеих странах.

В то же время, представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани заявил, что во время встречи 30 января премьер-министр талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласился создать комитет «для решения проблем вдоль линии Дюранда». Он сказал, что комитет будет состоять из представителей различных министерств.

Визит советника по национальной безопасности Пакистана в Кабул прошёл на фоне того, что в декабре 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили часть построенных Пакистаном пограничных заграждений.

Пакистан объявил о начале строительства заграждений на границе с Афганистаном в 2017 году, и, по данным правительства, к настоящему времени оно завершено на 90%.