Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Пользователь Reddit с ником Ok-Quantity-553 воссоздал карту из игры GTA Online при помощи кубиков конструктора LEGO. Об этом 31 января пишет портал Comic Book.

Игра GTA V

Как отмечает Comic Book, это не подробная карта Лос-Сантоса со всеми зданиями, а скорее узнаваемый дизайн «вида сверху». По словам Ok-Quantity-553, на её создание у него ушло около часа реального времени.

Напомним, что GTA Online — это многопользовательское ответвление игры GTA V. В нём геймеры могут создать своих уникальных персонажей и отправиться на миссии вместе с друзьями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Elden Ring будет использоваться популярная программа против хакеров