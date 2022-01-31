Вашингтон, 31 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Среди американских фермеров продолжает расти беспокойство: под солнечные панели отдается всё больше и больше земли, что уже стало угрозой для полей, а значит и для урожая. Используя благоприятное общественное мнение, энергокомпании занимаются неприкрытой экспансией на сельхозугодья США.

Солнечные батареи

Огромные поля фотоэлементов радуют глаз, к сожалению, только на картинке. Реальная эксплуатация солнечных панелей наносит значительный вред не только почве под ними, но и угрожает популяции насекомых-опылителей, отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Власти отдельных штатов это уже поняли, и в срочном порядке сокращают поля солнечных батарей ради спасения локальных экосистем.

Масс-медиа уже давно создают идеальную картинку использования источников возобновляемой энергии. Между тем гигантский ветряк или аккуратная солнечная панель среди сельской идиллии — это сотни убитых лопастями ветрогенератора птиц ежегодно, а также огромный вред окружающей среде от гелиоэнергетики, напоминают эксперты.

Помимо низкого КПД фотоэлементов, не более 20%, солнечные панели абсолютно бесполезны ночью, требуют дорогого обслуживания, деградируют со временем и состоят из множества полупроводников, то есть из ядовитых свинца, кадмия, галлия и мышьяка. По словам специалистов, из-за постоянного нагрева земля под фотоэлементами деградирует и перестаёт быть пригодной для выращивания сельскохозяйственных культур.

Согласно планам минэнерго США, уже к 2035 году размер гелиоэнергетических мощностей в Соединённых Штатах планируется увеличить в 10−12 раз, чтобы обеспечить 40% всех потребностей страны в электричестве. К 2050 году солнечные батареи в США должны будут вырабатывать уже 1 570 ГВт электроэнергии, на это планируется потратить 562 млрд долларов. Поля солнечных батарей займут 41 650 кв. км, таким количеством фотоэлементов можно опоясать экватор, причём полосой километровой ширины.

Пока Вашингтон плотно оседлал зелёную волну, в 15 североамериканских штатах решили прислушаться к фермерам и постепенно выводят солнечные батареи из эксплуатации. Планы Белого дома по развитию гелеоэнергетики многие американские эксперты считают невозможными. В их среде бытует шутка, что, возможно, просто Хантер Байден открывает компанию по производству солнечных панелей, пишет РУССТРАТ.