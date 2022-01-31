Москва, , 11:52 — REGNUM США прибегают к рычагам политического давления на Россию ради решения экономических вопросов. Об этом 31 января заявил глава политической партии «Держава» (Украина) Дмитрий Василец на телеканале «Россия 24».

Россия и США Mil.ru

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«Противостояние между Соединёнными Штатами и Россией, оно в первую очередь касается ещё и экономической составляющей. Мы все прекрасно понимаем, что Америка хочет продавать свой сжиженный газ на европейском рынке. А конкурировать этот сжиженный газ не может с трубопроводным газом, который поставляет Российская Федерация», — заявил Василец.

«Поэтому в честной конкуренции победить невозможно, и поэтому сейчас Соединённые Штаты пытаются вбить клин между европейскими потребителями газа и Российской Федерацией», — указал он.

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