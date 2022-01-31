Белгород, 31 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Региональные выплаты в связи с рождением двойни или тройни в 2021 году получили 145 белгородских семей. Родителям перечислено по 150 и 300 тысяч рублей соответственно, сообщает пресс-служба правительства региона.

Foto.ru Многодетная семья

В семьях родилось в общей сложности 290 детей. Региональный маткапитал можно направить на приобретение, строительство или ремонт жилья или внести деньги в счёт погашения жилищного кредита.

В целом на 1 января 2022 года в Белгородской области насчитывается 16 625 многодетных семей. В них воспитываются 54 674 ребёнка.