Пенза, 31 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Пензе в период с 25 по 31 января к травматологам обратились 659 пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГБУЗ «Клиническая больница №6 имени Г. А. Захарьина».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рентген

В травмпункт на улице Пионерской обратился 461 человек, еще 198 пострадавших воспользовались услугами травматологов в приемнике стационара имени Г. А. Захарьина, из них 59 человек были госпитализированы. Черепно-мозговую травму получили 104 человека.

Неделей ранее (18−24 января) в травмпункты города Пензы обратились 717 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе управляющие компании не соблюдали нормативные сроки по уборке снега, в нескольких случаях отмечается полное бездействие по благоустройству придомовых территорий.

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